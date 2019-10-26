Похолодание и осадки. Прогноз погоды в Рязани на последнюю неделю октября

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В понедельник, 28 октября, ожидается до +10 градусов. Без осадков.
Со вторника температуры начнут понижаться с +7 градусов до +3.
Согласно прогнозу, в ночь на четверг столбик термометра опустится до -3 градусов.
Осадки ожидаются в четверг и пятницу, а также в ночь на понедельник, среду и пятницу.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
cледующая новость →Любимов обсудил с главой Кадомского района строительство ФАПов и детсадов
Пенсионер жил в квартире вместе с сыном, который состоял на учете в психдиспансере.