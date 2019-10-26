Глава минтранса проверил ремонт дороги в Сараевском районе

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Глава минтранса Вадим Решетник проверил ремонт дороги в Сараевском районе, сообщили на сайте ведомства.
Дорогу Телятники — Ивановка ремонтируют в рамках нацпроекта и должны, по словам подрядной организациии, сдать в ближайшее время.
«Уложили асфальт, отремонтировали водопропускные трубы и установили водоотводные лодки. Теперь укрепляю обочины и ставят остановки», — отметил Решетник.
Он также рассказал, что работы АО «Рязаньавтодор» ведет хорошими темпами.
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