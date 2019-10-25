Путин поздравил со столетием рязанского ветерана Великой Отечественной

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Фото: Правительство Рязанской области
Владимир Путин поздравил со столетием ветерана Великой Отечественной войны Андрея Максюкова. Рязанец отметил юбилей в четверг, 24 октября,
Максюков родился в Клепиковском районе. В годы Великой Отечественной войны служил сержантом, был ранен в 1941 году. Сражался под Минском и Смоленском.
Рязанец награжден медалями за «За Победу над Германией, «За боевые заслуги» и орденом «Отечественной войны I степени». После войны работал учителем труда, пения и физкультуры.
Андрей Максюков вышел на пенсию в 1974 году. У него трое детей, четверо внуков и два правнука.
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