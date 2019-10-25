Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

10:12, 25 октября 2019 328
 0    0

Нужна одежда и мебель. Погорельцы из Рязанского района попросили о помощи

Нужна одежда и мебель. Погорельцы из Рязанского района попросили о помощи

Во вторник, 22 октября, в деревне Храпылево Рязанского района произошел пожар. Огонь уничтожил дом, без жилья осталась семья с двумя маленькими детьми. Их мать обратилась к рязанцам с просьбой о помощи.

Местная администрация выделила погорельцам комнату в бараке. Им нужна мебель: диваны или кровати, шкафы для одежды, а также матрас в детскую кроватку и электрическая плита.

Кроме того, семье необходима одежда и обувь для:

  • мальчика, которому 1,8 года (размер обуви 23-24, размер одежды 86-92 см);
  • шестилетней девочки (размер обуви 30-31, размер одежды 128 см);
  • их 32-летней матери (размер обуви 37-38, размер одежды 44-46, рост 168 см);
  • их 52-летней бабушки (размер обуви 39-40, размер одежды 50-52, рост 174 см).

По всем вопросам можно обратиться по телефону +7 (952) 123-84-51 (Юлия) или написать «ВКонтакте».


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
4 дня назад
Смотри везде. В «Ростелекоме» рассказали о преимуществах интерактивного сервиса Wink

Смотри везде. В «Ростелекоме» рассказали о преимуществах интерактивного сервиса Wink

Если приобрести SIM-карту от «Ростелекома» до конца ноября 2019 года, можно получить годовую подписку на пакет из 101 телеканала в подарок.

Популярное
Комментируемое
Новое
17:41, 18 октября 2019 6 051
Бывший замначальника рязанского управления образования покончил с собой 5
17:32, 20 октября 2019 4 918
Рязанец, получивший полмиллиона за помощь в поиске убийцы ветерана, потратил деньги за час 2
15:06, 22 октября 2019 1 729
На месте ручья Быстрец в Кальном передумали строить школу 4
14:54, 24 октября 2019 3 033
Рязанского бизнесмена Громова расстреляли «голосовавшие» киллеры. Они сутки ждали его на трассе 2
17:21, 22 октября 2019 2 058
Любимов ответил на критику Варламова
Все новости
Голосования

Какую бытовую технику вы считаете самой бесполезной?

Окончание опроса: 30.10.2019
Архив голосований
Форум