Нужна одежда и мебель. Погорельцы из Рязанского района попросили о помощи

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Во вторник, 22 октября, в деревне Храпылево Рязанского района произошел пожар. Огонь уничтожил дом, без жилья осталась семья с двумя маленькими детьми. Их мать обратилась к рязанцам с просьбой о помощи.
Местная администрация выделила погорельцам комнату в бараке. Им нужна мебель: диваны или кровати, шкафы для одежды, а также матрас в детскую кроватку и электрическая плита.
Кроме того, семье необходима одежда и обувь для:
По всем вопросам можно обратиться по телефону
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