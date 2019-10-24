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11:40, 24 октября 2019 68
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Жителя Шиловского района лишили «прав» за пьяное вождение

Жителя Шиловского района лишили «прав» за пьяное вождение

Жителя Шиловского района лишили «прав» за то, что он сел за руль пьяным. Об этом сообщил сайт областной прокуратуры.

Нарушителя задержали в июне 2019 года. В отношении него возбудили уголовное дело по статье 264.1 УК.

Водителя признали виновным и приговорили к девяти месяцам условного заключения, а также лишили «прав» на два года.


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