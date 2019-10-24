Между Чучковским и Сасовским районами начали строить дорогу

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В Рязанской области начали строить дорогу, которая напрямую соединит села Чучковского и Сасовского районов. Об этом сообщил
Строительство дороги «Церлево — Чубарово» протяженностью 5,5 км рассчитано на два года. Стоимость проекта оценили более чем в 160 млн рублей.
Подрядчиком выступает ООО «СтройКапиталлГрупп», компания уже приступила к подготовительным работам. Сейчас территорию расчищают от растительности и снимают верхний слой грунта.
В 2019 году строители должны начать возводить земляное полотно и установить водопропускные трубы. В новом строительном сезоне подрядчик уложит песчано-подстилочный слой, щебеночное основание и асфальтобетонное покрытие.
Завершающим этапом станет обустройство дороги. Намеченный срок окончания строительства — 30 сентября 2020 года.
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Пенсионер жил в квартире вместе с сыном, который состоял на учете в психдиспансере.