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13:36, 24 октября 2019 112
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Между Чучковским и Сасовским районами начали строить дорогу

Между Чучковским и Сасовским районами начали строить дорогу

В Рязанской области начали строить дорогу, которая напрямую соединит села Чучковского и Сасовского районов. Об этом сообщил сайт регионального минтранса.

Строительство дороги «Церлево — Чубарово» протяженностью 5,5 км рассчитано на два года. Стоимость проекта оценили более чем в 160 млн рублей.

Подрядчиком выступает ООО «СтройКапиталлГрупп», компания уже приступила к подготовительным работам. Сейчас территорию расчищают от растительности и снимают верхний слой грунта.

В 2019 году строители должны начать возводить земляное полотно и установить водопропускные трубы. В новом строительном сезоне подрядчик уложит песчано-подстилочный слой, щебеночное основание и асфальтобетонное покрытие.

Завершающим этапом станет обустройство дороги. Намеченный срок окончания строительства — 30 сентября 2020 года.


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