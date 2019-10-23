В рязанские колонии пытались передать крупную партию запрещенных предметов

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Фото: УФСИН по Рязанской области
В две исправительные колонии, расположенные в Рязанской области, пытались передать крупную партию запрещенных предметов. Об этом сообщила
Так, на КПП в ИК-2 остановили «КамАЗ», за кабиной которого были спрятаны свертки с 31 сим-картой, 33 телефонами, 4 USB-проводами, 4 блоками зарядки и 12 зарядками.
В этот же день доставку запрещенных предметов предотвратили в ИК-6. Там одному из осужденных пришла посылка с 6 банками из-под майонеза и 2 коробками из-под геркулесовой каши, в которых находились 20 телефонов.
По фактам нарушений проводят проверки.
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Пенсионер жил в квартире вместе с сыном, который состоял на учете в психдиспансере.