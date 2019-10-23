В Москве госпитализировали Елену Малышеву

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В Москве госпитализировали телеведущую Елену Малышеву. Об этом она сообщила в своем
Ведущая отметила, что у нее резко поднялось давление, из-за чего ей пришлось вызвать скорую.
Малышеву доставили в Боткинскую больницу.
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