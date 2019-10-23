В четверг в Рязанской области похолодает

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В четверг, 24 октября, в Рязанской области похолодает. Об этом сообщила
Осадки не ожидаются. Ветер западный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью +4, +9 градусов, днем +9,+14 градусов.
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