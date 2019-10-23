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10:33, 23 октября 2019 101
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Полиция ищет очевидцев ДТП со сбитой девушкой в Горроще

Полиция ищет очевидцев ДТП со сбитой девушкой в Горроще

В Рязани ищут очевидцев ДТП, произошедшего 10 сентября 2019 года около дома №29/28 на улице Дзержинского. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

28-летнюю девушку, которая пересекала дорогу в неположенном месте, сбила «четырнадцатая». Машиной управлял 19-летний рязанец.

Пострадавшая получила травмы, с которыми попала в больницу.

Всех, кто располагает информацией по ДТП, попросили обращаться по телефону: (4912) 29-95-86 или по адресу: Рязань, улица Лесная, дом №28 кабинет 211.


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