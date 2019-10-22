В центре Рязани сбили мужчину

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Около 10:10 во вторник, 22 октября, на улице Горького сбили 66-летнего мужчину. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
ДТП произошло около дома №63. По предварительным данным, 37-летний рязанец за рулем Lada Granta сбил мужчину, пересекавшего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
Мужчине оказали медпомощь в больнице.
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