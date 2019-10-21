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15:07, 21 октября 2019 300
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Восемь рязанских улиц останутся без холодной воды во вторник

Восемь рязанских улиц останутся без холодной воды во вторник

Во вторник, 22 октября, на восьми рязанских улицах отключат воду. Об этом сообщил сайт горадминистрации.

Воды не будет с 9:00 до 17:00 по следующим адресам:

  • улица 1-й Крайний проезд;
  • улица 2-й Крайний проезд;
  • улица 1-й Аллейный проезд;
  • улица 2-й Аллейный проезд;
  • улица Парковая;
  • улица Дягилевская, дома с 1 по 11;
  • улица Ясеневая;
  • улица Овражная.

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