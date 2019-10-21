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17:06, 21 октября 2019 70
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Владимирские депутаты утвердили увеличение местных бюджетов за счет областного

Владимирские депутаты утвердили увеличение местных бюджетов за счет областного

На октябрьском заседании заксобрания Владимирской области депутаты приняли законы, увеличивающие долю отчислений в местные бюджеты.

Так, с 1 января 2020 года в местные бюджеты из областного передадут ряд дополнительных доходов: от налога по «упрощенке», от транспортного налога и от платы за негативное воздействие на окружающую среду.

В частности, от общей суммы налога по «упрощенке» городские округа оставят себе 10% (сегодня отчислений они не получают), а бюджеты муниципальных районов — 25% (сейчас 15%). Также муниципалитеты получат половину транспортного налога (сейчас он целиком зачисляется в областной бюджет). «Экологический» сбор останется в территориях целиком (сейчас 25%). В итоге более 1 млрд рублей перераспределят из областного бюджета в пользу территорий.

Отмечается, что Владимир за счет передачи транспортного налога получит дополнительно 198 млн рублей и еще 180 млн рублей от налога по упрощенной системе, Ковров 66 и 37 млн соответственно, а Муром 54 и 24 млн.

«Мы много работали над этим законом, много консультировались со всеми заинтересованными сторонами. Это продуманное, просчитанное и взвешенное решение — передать часть денег из областного бюджета в муниципальные, мы давно на этом настаивали», — прокомментировал позицию депутатов председатель заксобрания Владимир Киселев.


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