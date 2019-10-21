Владимирские депутаты утвердили увеличение местных бюджетов за счет областного

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
На октябрьском заседании заксобрания Владимирской области депутаты приняли законы, увеличивающие долю отчислений в местные бюджеты.
Так, с 1 января 2020 года в местные бюджеты из областного передадут ряд дополнительных доходов: от налога по «упрощенке», от транспортного налога и от платы за негативное воздействие на окружающую среду.
В частности, от общей суммы налога по «упрощенке» городские округа оставят себе 10% (сегодня отчислений они не получают), а бюджеты муниципальных районов — 25% (сейчас 15%). Также муниципалитеты получат половину транспортного налога (сейчас он целиком зачисляется в областной бюджет). «Экологический» сбор останется в территориях целиком (сейчас 25%). В итоге более 1 млрд рублей перераспределят из областного бюджета в пользу территорий.
Отмечается, что Владимир за счет передачи транспортного налога получит дополнительно 198 млн рублей и еще 180 млн рублей от налога по упрощенной системе, Ковров 66 и 37 млн соответственно, а Муром 54 и 24 млн.
«Мы много работали над этим законом, много консультировались со всеми заинтересованными сторонами. Это продуманное, просчитанное и взвешенное решение — передать часть денег из областного бюджета в муниципальные, мы давно на этом настаивали», — прокомментировал позицию депутатов председатель заксобрания Владимир Киселев.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
cледующая новость →Во вторник в Приокском перекроют движение и изменят схему общественного транспорта
Пенсионер жил в квартире вместе с сыном, который состоял на учете в психдиспансере.