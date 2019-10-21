В мэрии отчитались о заявках на благоустройство дворов

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Фото: Администрация Рязани
В мэрию поступило 55 заявок от управляющих организаций, ТОСов, жилищных кооперативов на благоустройство дворов. Об этом сообщил
Заявки поступили с 22 августа по 5 октября от 29 управляющих компаний.
Игровое оборудование установят на улицах: Кальная, Островского, Пирогова, Великанова, Интернациональная, Крупской, Щорса, Комбайновая, Гоголя, Гагарина, Березовая, Нахимова, Мехзавода, Керамзавода, Октябрьский городок, Зубковой, Дружная, 1-я Прудная, Соколовская, Новоселов, Михайловское шоссе, Касимовское шоссе, Стройкова, Ленинского Комсомола, Дзержинского, Первомайский проспект, МОГЭС, Сельских строителей, Станкозаводская, Карла Маркса, Магистральная, Сенная, 1-е Бутырки, Яхонтова, Свободы, Есенина.
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Специалисты ответили на вопросы потребителей.