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13:56, 21 октября 2019 172
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В мэрии отчитались о заявках на благоустройство дворов 1

В мэрии отчитались о заявках на благоустройство дворов

Фото: Администрация Рязани

В мэрию поступило 55 заявок от управляющих организаций, ТОСов, жилищных кооперативов на благоустройство дворов. Об этом сообщил сайт горадминистрации.

Заявки поступили с 22 августа по 5 октября от 29 управляющих компаний.

Игровое оборудование установят на улицах: Кальная, Островского, Пирогова, Великанова, Интернациональная, Крупской, Щорса, Комбайновая, Гоголя, Гагарина, Березовая, Нахимова, Мехзавода, Керамзавода, Октябрьский городок, Зубковой, Дружная, 1-я Прудная, Соколовская, Новоселов, Михайловское шоссе, Касимовское шоссе, Стройкова, Ленинского Комсомола, Дзержинского, Первомайский проспект, МОГЭС, Сельских строителей, Станкозаводская, Карла Маркса, Магистральная, Сенная, 1-е Бутырки, Яхонтова, Свободы, Есенина.


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