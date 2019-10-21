Рязанский приборный завод анонсировал медицинскую новинку в Екатеринбурге

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АО «ГРПЗ» (входит в АО «КРЭТ») стало участником III Международного конгресса «Современные технологии и оборудование для медицинской реабилитации, санаторно-курортного лечения и спортивной медицины».
Предприятие анонсировало выпуск нового изделия — магнитотерапевтического кресла «РелаксМаг». Оно предназначено для лечения и оздоровления методами магнитотерапии, которые основаны на дозированном воздействии на организм человека слабыми частотно-модулированными магнитными полями.
Кресло «РелаксМаг» подходит для установки в физиотерапевтических кабинетах поликлиник, больниц, в профилакториях и санаториях, а также в фитнес-центрах, спортивных учреждениях, салонах красоты, его можно использовать и в домашних условиях.
Новинку покажут на Международной выставке «Здравоохранение», которая пройдет в Москве в декабре.
В Екатеринбурге АО «ГРПЗ» представило свой лечебный магнитотерапевтический комплекс «Мультимаг» с технологией лечения сердечно-сосудистых заболеваний и заболеваний опорно-двигательного аппарата. Метод основан на оздоровительном воздействии на организм низкоинтенсивного магнитного поля специальной структуры. Процедура лечения эффективна и безболезненна.
Для всех посетителей специалисты АО «ГРПЗ» провели презентацию, состоялись мастер-классы и демонстрация возможностей аппарата. Для доклада об эффективности лечения при помощи комплекса привлекли одного из его разработчиков — доцента
Участниками конгресса на Урале стали главные врачи и ведущие специалисты из санаторно-курортных учреждений и реабилитационных центров, специалисты восстановительного лечения, физиотерапевты, вертебрологи и реабилитологи, врачи спортивной медицины.
АО «ГРПЗ» и его филиал — Касимовский приборный завод — входят в число лидеров на рынке медицинского, лабораторного и физиотерапевтического оборудования среди отечественных производителей. Продукцией предприятия оснащены многие медучреждения и санатории России и стран ближнего зарубежья.
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