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Северный обход в Рязани перекроют на две ночи. Объявление опубликовали в «Рязанских ведомостях».
Специалисты займутся техобслуживанием разводного вертикально-подъемного моста через Трубеж. Работы запланировали с 23:00 22 октября до 5:00 23 октября, а также с 23:00 23 октября до 5:00 24 октября.
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Пенсионер жил в квартире вместе с сыном, который состоял на учете в психдиспансере.