Во Владимире временно закроют поворот с Пекинки на поселок Содышка

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Во Владимире на десять дней закроют поворот с Пекинки на поселок Содышка. Движение из-за ремонта ограничат с 8:00 3 октября до 24:00 11 октября,
Объехать этот участок можно по дороге в микрорайон Веризино от дома №5 на улице Куйбышева до поворота на улицу Опольевскую.
Автобусы № 4С «Полянка — Полянка» (кольцевой) и № 9С «Полянка — Юго-Западная» от остановки «НИКТИД» до остановки «Улица Опольевская» поедут через Веризино по дороге-дублеру. Пассажиров будут высаживать на улице Куйбышева в районе домов №№5-ж и 9.
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Уже в первые дни после открытия моста водители стали сравнивать новое покрытие со стиральной доской, соцсети наполнились жалобами и насмешками.