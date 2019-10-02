В Калужской области после столкновения с фурой от «Киа» осталась груда металла

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В Калужской области после столкновения с фурой от Kia осталась груда металла. Водитель легковой машины 1980 года рождения погиб,
Авария произошла во вторник, 1 октября, в 20:20 на 114 километре трассы М-3 «Украина». По предварительным данным, ехавший в сторону Москвы MAN с полуприцепом врезался в Kia, а затем в Scania с полцприцепом и металлическое ограждение. В результате из MAN высыпался груз.
За рулем первой фуры был мужчина 1980 года рождения, второй управлял водитель 1988 года рождения.
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