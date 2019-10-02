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Фото: Kinopoisk.ru
Умер автор музыки к «Мимино» и «Кин-дза-дза» Гия Канчели. Об этом сообщил
Грузинский композитор Гия Канчели скончался от продолжительной болезни в возрасте 84 лет. Он лечился в одной из тбилисских клиник.
Композитор прославился не только операми и симфоническими произведениями, но и музыкой для театральных спектаклей и кинофильмов, среди которых «Мимино», «Кин-дза-дза», «Не горюй».
Он был народным артистом Советского Союза, лауреатом Государственной премии Грузии.
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