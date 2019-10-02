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9:57, 2 октября 2019 137
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Рязанка пыталась обмануть полицию, чтобы выпить с подругой ящик водки 1

Рязанка пыталась обмануть полицию, чтобы выпить с подругой ящик водки

Рязанка пыталась обмануть полицию, чтобы выпить с подругой ящик водки. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В полицию обратилась 46-летняя рязанка. Она рассказала, что у нее из дома украли ящик водки. Оперативники опросили местных жителей. Выяснилось, что накануне рязанка вместе с подругой за двое суток выпила ящик спиртного.

В отношении злоумышленницы возбудили уголовное дело по части 1 статьи 306 УК РФ, а именно: штраф в размере до 120 тысяч рублей, принудительные работы на срок до 2 лет, лишение свободы до 2 лет.


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