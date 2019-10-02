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Рязанка пыталась обмануть полицию, чтобы выпить с подругой ящик водки. Об этом сообщили в
В полицию обратилась 46-летняя рязанка. Она рассказала, что у нее из дома украли ящик водки. Оперативники опросили местных жителей. Выяснилось, что накануне рязанка вместе с подругой за двое суток выпила ящик спиртного.
В отношении злоумышленницы возбудили уголовное дело по части 1 статьи 306 УК РФ, а именно: штраф в размере до 120 тысяч рублей, принудительные работы на срок до 2 лет, лишение свободы до 2 лет.
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