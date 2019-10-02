На учениях под Рязанью «потушили» крупный лесной пожар. Фото

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Фото: ГУ МЧС по Рязанской области
В среду, 2 октября, на учениях под Рязанью «потушили» крупный лесной пожар. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.
По сценарию, спасатели обнаружили очаг пожара, который угрожает населению. Сотрудникам было необходимо предупредить и эвакуировать местных жителей.
«Перед участниками учений стояла основная задача — организовать четкое взаимодействие и подготовить все ведомства к своевременному реагированию, чтобы не допустить распространение огня в лесные массивы и в сторону населенных пунктов, а также в направлении особо важных объектов», — говорится в сообщении.
Специалисты оценили обстановку с помощью космического мониторинга и беспилотников, а также проверили слаженность и готовность работы пожарно-спасательных подразделений к ликвидации лесных пожаров любой сложности.
Всего в тренировке задействовали более 6000 человек.
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