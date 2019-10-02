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14:50, 2 октября 2019 106
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На остановках во Владимире начали устанавливать информационные табло

На остановках во Владимире начали устанавливать информационные табло

В среду, 2 октября, на остановках во Владимире начали устанавливать информационные табло. Первое появилось на Театральной площади на стороне драмтеатра (остановка «Золотые ворота»). Оно показывает интервалы движения транспорта, время и температуру воздуха, сообщил сайт администрации города.

В четверг табло установят на остановке «Соборная площадь» напротив ЦУМа «Валентина».

До конца года табло появятся на 25 остановках. Работы проводят за счет владимирского филиала компании «RussOutdoor», которая обслуживает значительную часть городских остановок.

В администрации горожан предупредили о том, что табло могут работать со сбоями до тех пор, пока специалисты не настроят оборудование.

Фото с сайта администрации Владимира


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