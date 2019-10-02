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Фото: © RZN.info / Александр Блохин
Калужанка пойдет под суд после того, как схватила сотрудницу полиции за волосы. Об этом
По версии следствия, в ночь на 28 сентября подозреваемая позвонила в полицию из кафе в Сосенском и рассказала о краже телефона. На место приехали оперативники и женщина-следователь местного отдела полиции.
«На месте заявительница, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, в нецензурной форме оскорбила следователя, а затем схватила ее за волосы и потянула вниз, причинив физическую боль», — рассказали в следкоме.
По данным следователей, «действия молодой женщины могли явиться следствием возникшей неприязни» к сотруднице полиции, которая ранее расследовала уголовные дела в отношении брата и супруга подозреваемой.
29-летнюю жительницу Козельского района завели уголовное дело по части 1 статьи 318 УК («Применение насилия в отношении представителя власти»). Ей грозит штраф до 200 тысяч рублей, либо до пяти лет принудительных работ, либо до пяти лет тюрьмы.
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