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17:05, 2 октября 2019 75
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Калужанка пойдет под суд после того, как схватила сотрудницу полиции за волосы

Калужанка пойдет под суд после того, как схватила сотрудницу полиции за волосы

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

Калужанка пойдет под суд после того, как схватила сотрудницу полиции за волосы. Об этом сообщили в региональном следкоме.

По версии следствия, в ночь на 28 сентября подозреваемая позвонила в полицию из кафе в Сосенском и рассказала о краже телефона. На место приехали оперативники и женщина-следователь местного отдела полиции.

«На месте заявительница, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, в нецензурной форме оскорбила следователя, а затем схватила ее за волосы и потянула вниз, причинив физическую боль», — рассказали в следкоме.

По данным следователей, «действия молодой женщины могли явиться следствием возникшей неприязни» к сотруднице полиции, которая ранее расследовала уголовные дела в отношении брата и супруга подозреваемой.

29-летнюю жительницу Козельского района завели уголовное дело по части 1 статьи 318 УК («Применение насилия в отношении представителя власти»). Ей грозит штраф до 200 тысяч рублей, либо до пяти лет принудительных работ, либо до пяти лет тюрьмы.


© RZN.info

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