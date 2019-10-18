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9:45, 18 октября 2019 310
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В Михайловском районе «двенадцатая» разбилась от столкновения с «Митсубиси»

В Михайловском районе «двенадцатая» разбилась от столкновения с «Митсубиси»

Фото: УМВД по Рязанской области

В четверг, 17 октября, около 21:20 в Михайловском районе на 228 километре дороги «Рязань-Тула-Калуга» столкнулись Mitsubishi L200 и «двенадцатая». Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

По предварительной информации, 31-летний местный житель за рулем иномарки столкнулся с «двенадцатой», за рулем готовой был 23-летний житель Михайловского района.

Водителя отечественного автомобиля и 26-летнюю пассажирку Mitsubishi госпитализировали с травмами.

По факту ДТП проводят проверку.


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