В Михайловском районе «двенадцатая» разбилась от столкновения с «Митсубиси»

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Фото: УМВД по Рязанской области
В четверг, 17 октября, около 21:20 в Михайловском районе на 228 километре дороги «Рязань-Тула-Калуга» столкнулись Mitsubishi L200 и «двенадцатая». Об этом сообщила
По предварительной информации, 31-летний местный житель за рулем иномарки столкнулся с «двенадцатой», за рулем готовой был 23-летний житель Михайловского района.
Водителя отечественного автомобиля и 26-летнюю пассажирку Mitsubishi госпитализировали с травмами.
По факту ДТП проводят проверку.
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Мы постарались рассказать историю турлатовской свалки и ответить на вопрос: «как она умудряется до сих пор работать».