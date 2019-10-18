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Специалисты «Рязаньэнерго» присоединили к сетям социально значимые объекты области.
Сотрудники филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Рязаньэнерго» провели комплекс организационных работ и выполнили технологическое присоединение храма, часовни, мечети, библиотеки в районах Рязанской области. Еще несколько социальных объектов обеспечили дополнительными мощностями.
В Ряжском районе энергетики оперативно подключили энергопринимающие устройства (ЭПУ) храма «Архиерейского Подворья Сергиевского Храма Бывшего Сергиево-Мещеряковского Мужского Монастыря» с максимальной мощностью 15 кВт. Для технологического присоединения часовни Космо-Дамиановского храма в деревне Сидоровка Рыбновского района выполнили реконструкцию ВЛ 0,4 кВ, а именно — монтаж дополнительных фазных проводов в пролетах опор линии электропередачи.
«Мы осуществили технологическое присоединение мечети в селе Бастаново Сасовского района, выполнили мероприятия по заявке на увеличение мощности на 12 кВт церкви в селе Новый Киструс в Спасском районе», — рассказали в пресс-службе филиала.
Кроме того, энергетики подключил к электросетям библиотеку в селе Высокие Поляны Пителинского района. Установили более мощный трансформатор в Кораблинском районе в селе Незнаново. Также для новой пристройки начальных классов в Шацком районе в селе Черная Слобода запросили дополнительные мощности в размере 40 кВт.
«Своевременное и качественное техприсоединение социально значимых объектов — одна из приоритетных задач „Рязаньэнерго“. Энергетики продолжат планомерно выполнять обязательства перед потребителями для повышения комфорта жизни, культурного отдыха и духовного воспитания жителей Рязанской области», — заключили в пресс-службе.
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