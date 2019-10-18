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Правила застройки «Есенинской Руси» намерены принять до конца 2019 года. Об этом в четверг, 17 октября, во время публичного отчета сообщил начальник инспекции по охране ОКН Рязанской области Денис Зайцев.
По его словам, федеральное Правительство поставило крайний срок по принятию градостроительных регламентов на территории достопримечательного места — до декабря 2019 года.
Работа по созданию режимов использования «Есенинской Руси» находится в ведомстве федерального Минкульта.
Зайцев рассказал, что принятие регламентов три раза переносилось из-за «жарких споров с участием Минкультуры, общественников и областного правительства».
Зайцев отметил, что после принятия регламенты будут корректироваться в течение двух лет, чтобы учитывать интересы активистов и муниципалитетов по строительству соцобъектов.
Напомним, в декабре 2016 году президент Владимр Путин
Из-за отсутствия последних рязанцы с трудом
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