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11:13, 18 октября 2019 192
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Правила застройки «Есенинской Руси» намерены принять до конца 2019 года

Правила застройки «Есенинской Руси» намерены принять до конца 2019 года

Правила застройки «Есенинской Руси» намерены принять до конца 2019 года. Об этом в четверг, 17 октября, во время публичного отчета сообщил начальник инспекции по охране ОКН Рязанской области Денис Зайцев.

По его словам, федеральное Правительство поставило крайний срок по принятию градостроительных регламентов на территории достопримечательного места — до декабря 2019 года.

Работа по созданию режимов использования «Есенинской Руси» находится в ведомстве федерального Минкульта.

Зайцев рассказал, что принятие регламентов три раза переносилось из-за «жарких споров с участием Минкультуры, общественников и областного правительства».

Зайцев отметил, что после принятия регламенты будут корректироваться в течение двух лет, чтобы учитывать интересы активистов и муниципалитетов по строительству соцобъектов.

Напомним, в декабре 2016 году президент Владимр Путин поручил внести «Есенинскую Русь» в генплан и ПЗЗ, а также сведения о границах зон охраны и градостроительные регламенты.

Из-за отсутствия последних рязанцы с трудом получают разрешение на реконструкцию и строительство на территории достопримечательного места.


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