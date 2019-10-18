Минтруд выработает предложения по изменению системы зарплат врачей

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Минтруд выработает предложения по изменению системы оплаты труда работников сферы здравоохранения до 20 сентября 2020 года. Об этом пишет
В правительстве напомнили, что в рамках модернизации первичного звена здравоохранения работа будет организована по трем направлениям — модернизации центральных и районных больниц, привлечении в первичное звено медицинских кадров и обеспечении достойной заработной платы врачей.
Согласно данным Росстата, более 12% всех зданий первичного звена, центральных районных и районных больниц требуют замены, реконструкции или капитального ремонта, почти половина медицинского оборудования таких организаций изношена, а большинство поликлиник, центральных районных и районных больниц не имеют автомобилей, чтобы выезжать в сельские и отдаленные территории.
«Чтобы решить эти проблемы, регионы должны будут до 15 ноября 2019 года провести полную инвентаризацию своей медицинской инфраструктуры первичного звена», — отметили в правительстве.
По информации Минздрава, сейчас в первичном звене занято около 300 тыс. врачей и свыше одного млн средних медицинских работников.
«При этом системе не хватает еще свыше 150 тыс. медицинских работников», — подчеркнули в правительстве.
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