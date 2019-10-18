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19:56, 18 октября 2019 53
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Минтруд выработает предложения по изменению системы зарплат врачей

Минтруд выработает предложения по изменению системы зарплат врачей

Минтруд выработает предложения по изменению системы оплаты труда работников сферы здравоохранения до 20 сентября 2020 года. Об этом пишет ТАСС.

В правительстве напомнили, что в рамках модернизации первичного звена здравоохранения работа будет организована по трем направлениям — модернизации центральных и районных больниц, привлечении в первичное звено медицинских кадров и обеспечении достойной заработной платы врачей.

Согласно данным Росстата, более 12% всех зданий первичного звена, центральных районных и районных больниц требуют замены, реконструкции или капитального ремонта, почти половина медицинского оборудования таких организаций изношена, а большинство поликлиник, центральных районных и районных больниц не имеют автомобилей, чтобы выезжать в сельские и отдаленные территории.

«Чтобы решить эти проблемы, регионы должны будут до 15 ноября 2019 года провести полную инвентаризацию своей медицинской инфраструктуры первичного звена», — отметили в правительстве.

По информации Минздрава, сейчас в первичном звене занято около 300 тыс. врачей и свыше одного млн средних медицинских работников.

«При этом системе не хватает еще свыше 150 тыс. медицинских работников», — подчеркнули в правительстве.


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