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8:25, 18 октября 2019 182
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Горбачев рассказал об обращении к Путину

Горбачев рассказал об обращении к Путину

Фото: Ru.wikipedia.org

Первый президент СССР Михаил Горбачев некоторое время назад обращался к российскому лидеру Владимиру Путину. Об этом политик заявил в интервью газете «Известия».

Он отметил, что «не хотел бы навязываться в советчики».

«Только в каких-то особых случаях обращаюсь к лидерам — как правило, это краткое письмо. Я никуда не прячусь, не скрываю своего мнения», — сказал Горбачев.

При этом, он добавил, что иногда его мысли «находят отклик в словах и действиях лидеров». Горбачев отметил, что помимо Путина обращался к лидеру Франции Эммануэлю Макрону.

Политик заключил, что «на мировых лидерах сейчас лежит огромная ответственность».

«И это большой груз, в том числе человеческий, психологический. Знаю по своему опыту», — сказал он.

По его словам, в современном мире пренебрегают международным правом и милитаризацией мировой политики. Горбачев призвал не допустить, чтобы развал Договора РСМД привел к усугублению угрозы войны.

Отметим, что договор был подписан СССР и США в 1987 году. Стороны обязались уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования со средним (одна тысяча — 5,5 тысячи километров) и меньшим (от 500 до одной тысячи километров) диапазоном действия.

Договор прекратил действие в начале августа этого года.


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