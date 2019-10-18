Горбачев рассказал об обращении к Путину

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Ru.wikipedia.org
Первый президент СССР Михаил Горбачев некоторое время назад обращался к российскому лидеру Владимиру Путину. Об этом политик заявил в интервью газете «
Он отметил, что «не хотел бы навязываться в советчики».
«Только в каких-то особых случаях обращаюсь к лидерам — как правило, это краткое письмо. Я никуда не прячусь, не скрываю своего мнения», — сказал Горбачев.
При этом, он добавил, что иногда его мысли «находят отклик в словах и действиях лидеров». Горбачев отметил, что помимо Путина обращался к лидеру Франции Эммануэлю Макрону.
Политик заключил, что «на мировых лидерах сейчас лежит огромная ответственность».
«И это большой груз, в том числе человеческий, психологический. Знаю по своему опыту», — сказал он.
По его словам, в современном мире пренебрегают международным правом и милитаризацией мировой политики. Горбачев призвал не допустить, чтобы развал Договора РСМД привел к усугублению угрозы войны.
Отметим, что договор был подписан СССР и США в 1987 году. Стороны обязались уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования со средним (одна тысяча — 5,5 тысячи километров) и меньшим (от 500 до одной тысячи километров) диапазоном действия.
Договор прекратил действие в начале августа этого года.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьГосавтоинспекция поддержала установление лимита скорости на платных трассах в 130 километров в час
|
cледующая новость →Рязань методично уничтожают — блогер Илья Варламов
Мы постарались рассказать историю турлатовской свалки и ответить на вопрос: «как она умудряется до сих пор работать».