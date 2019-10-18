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До 2020 года 70% микроавтобусов в Рязани заменят на вместительные маршрутки. Об этом в эфире телеканала «
По его словам, до 1 января 2020 года в Рязани останется лишь 30% микроавтобусов (маршруток), которые останутся для проезда по узким дорогам.
Остальная техника перейдет на автобусы среднего класса (вместительные маршрутки), которые должны вмещать от 50 до 70 человек и перевозить людей с ограниченными возможностями.
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Мы постарались рассказать историю турлатовской свалки и ответить на вопрос: «как она умудряется до сих пор работать».