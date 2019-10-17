В скопинской колонии собака нашла в упаковке сахара гашиш

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В скопинской колонии №5 собака нашла в упаковке сахара гашиш. Об этом сообщили в рязанском УФСИН.
В одной из посылок нашли более 90 граммов гашиша и около грамма марихуаны. Выяснилось, что «сахар» заключенному отправил москвич. Посылка предназначалась мужчине, которого осудили на 14 лет за убийство.
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