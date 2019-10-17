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Фото: УМВД по Рязанской области
В Рязани подросток на скутере сбил пенсионера-велосипедиста. Об этом
Авария произошла в среду, 16 октября, около дома №25 «а» на улице Новоряжской. По предварительной информации, 15-летний подросток на скутере «Альфа» не выбрал безопасные скорость и дистанцию и сбил 65-летнего мужчину.
Отмечается, что на скутере не было номера, а у подростка — «прав».
Обоим участникам аварии потребовалась помощь медиков.
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