В Горроще «Нива» и «Киа» попали в аварию

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В четверг, 17 октября, в Горроще Niva и Kia Rio попали в аварию. Фотографии опубликовали в Telegram-канале RZN Life.
ДТП произошло на Славянском проспекте.
Подробности уточняются.
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