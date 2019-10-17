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16:19, 17 октября 2019 89
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Суд освободил из СИЗО четырех фигурантов дела о пожаре в «Зимней вишне»

Суд освободил из СИЗО четырех фигурантов дела о пожаре в «Зимней вишне»

Кемеровский суд освободил из СИЗО четырех из восьми обвиняемых по делу о пожаре в «Зимней вишне», передает РИА Новости.

«Суд постановил Богдановой, Судденок, Соболеву, Антюшину — оставить без изменений, срок ареста продлить до 26 января… Никитину, Генину, Полозиненко, Бурсину изменить меру пресечения в виде запрета определенных действий», — огласил решение судья.

Напомним, пожар, в котором погибли 60 человек, в том числе 37 детей, произошел 25 марта. Огонь распространился на верхнем этаже, где были кинозалы. В результате многие люди оказались заблокированными и не смогли покинуть помещение.

После трагедии по всей стране начались массовые проверки пожарной безопасности торговых центров.


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