Россиян предупредили о росте тарифов ЖКХ из-за нового налога

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В Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) предупредили, что законопроект Минэкономразвития об углеродном налоге вызовет рост тарифов на услуги ЖКХ. Об этом пишут «
С идеей введения углеродного налога ранее выступил глава «Роснано» Анатолий Чубайс. Таким образом он предложил стимулировать промышленников снижать выбросы углекислого газа.
По данным источника, налог коснется предприятий топливно-энергетического комплекса.
Член комитета РСПП по экологии и природопользованию Максим Довгялло отметил, что поскольку теплоснабжение оплачивается по тарифам, введение этого налога скажется на стоимости услуг ЖКХ, а также вызовет подорожание продукции металлургов, поднимет стоимость транспортных услуг и ускорит темпы инфляции.
Совет Федерации, где не поддержали разработанную МЭР версию законопроекта, усомнились в эффективности предложенных мер.
«Сенаторы направили вице-премьеру Константину Чуйченко свои предложения по доработке документа», — говорится в сообщении.
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