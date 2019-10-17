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8:26, 17 октября 2019 98
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Россиян предупредили о росте тарифов ЖКХ из-за нового налога

Россиян предупредили о росте тарифов ЖКХ из-за нового налога

В Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) предупредили, что законопроект Минэкономразвития об углеродном налоге вызовет рост тарифов на услуги ЖКХ. Об этом пишут «Известия».

С идеей введения углеродного налога ранее выступил глава «Роснано» Анатолий Чубайс. Таким образом он предложил стимулировать промышленников снижать выбросы углекислого газа.

По данным источника, налог коснется предприятий топливно-энергетического комплекса.

Член комитета РСПП по экологии и природопользованию Максим Довгялло отметил, что поскольку теплоснабжение оплачивается по тарифам, введение этого налога скажется на стоимости услуг ЖКХ, а также вызовет подорожание продукции металлургов, поднимет стоимость транспортных услуг и ускорит темпы инфляции.

Совет Федерации, где не поддержали разработанную МЭР версию законопроекта, усомнились в эффективности предложенных мер.

«Сенаторы направили вице-премьеру Константину Чуйченко свои предложения по доработке документа», — говорится в сообщении.


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