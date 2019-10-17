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На территории «Есенинской Руси» в Солотче обнаружили самострой. Об этом говорится в ответе мэрии, который опубликовали в группе «
Двухэтажное здание располагается на улице Порядок рядом с домом № 79.
В мэрии отметили, что в 2014 году застройщик получил разрешение на строительство магазина, которое истекло летом 2015 года, а нового разрешения собственнику не выдавали.
Ранее инспекция по охране ОКН подтвердила, что здание располагается на территории памятника культуры «Есенинская Русь». Инспекция направила собственнику предписание о приостановлении земляных и строительных работ до их согласования, а местная префектура обратилась в инспекцию стройнадзора Рязанской области.
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Мы постарались рассказать историю турлатовской свалки и ответить на вопрос: «как она умудряется до сих пор работать».