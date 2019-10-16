Шиловский подросток обманул банкомат

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В Шилове осудили подростка, который обманул банкомат на пять тысяч рублей. Об этом сообщил
Известно, что инцидент произошел в январе. Несовершеннолетний подделал водные знаки на купюре и внес деньги на счет своей карты через банкомат.
После того, как средства зачислили, подросток их потратил.
Злоумышленника признали виновным по пункту «г» части 3 статьи 158 УК и оштрафовали.
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