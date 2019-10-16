С рязанских должников за газ взыскали почти 160 миллионов

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В 2019 году с рязанских должников взыскали более 157 миллионов рублей, сообщила пресс-служба ООО «Газпром межрегионгаз Рязань».
В арбитражные суды региона направляли 151 иск о взыскании с юрлиц задолженностей на общую сумму 251,3 миллиона.
Кроме того, еще 5 725 исков подали в отношении абонентов-неплательщиков, на сумму — 38,9 миллионов рублей.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьИностранец незаконно регистрировал мигрантов в Рязани
|
cледующая новость →В Рязани снизили плату за содержание муниципального жилья
Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных ситуациях.