Электросамокаты выделят в отдельную категорию транспорта

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В России собираются выделить электросамокаты, гироскутеры и моноколес в отдельную категорию транспорта. Об этом, как сообщает
«Выделять нужно, потому что они не попадают под уже существующую. К пешеходам человека, который несется со скоростью 50 километров в час, не очень логично относить. К транспортным средствам — они не доросли до них и не являются, по своей сути своей, транспортным средством», — уточнил он.
Документ находится на согласовании с Минтрансом и ГИБДД.
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