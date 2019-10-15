За неделю в Рязани заделали ямы на десяти улицах

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Фото: Администрация Рязани
За неделю, с 7 по 13 октября, в Рязани заделали ямы на десяти улицах. Об этом сообщил
Работы выполнили на улицах: 1-я Красная, Братиславская, Баженова, Загородная, Ленинского Комсомола, Семашко, Славянский проспект, Старая Дубрава, Горького, перекресток улиц Циолковского — проезд Яблочкова. Общая площадь ремонта составила 583 квадратных метра.
С начала текущего года асфальт отремонтировали на 180 улицах.
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