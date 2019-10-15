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11:08, 15 октября 2019 74
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В среду на девяти рязанских улицах отключат свет

В среду на девяти рязанских улицах отключат свет

В среду, 16 октября, на девяти рязанских улицах отключат свет. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Из-за работ на воздушной линии с 10:00 до 16:00 электричества не будет по следующим адресам:

  • улица Дорожная (поселок Соколовка), дома с 2 по 47, 53, 55, 61;
  • улица Добролюбова, дома с 23 по 58;
  • улица Тюленина, дома с 5 по 36;
  • 1-й Лесной проезд, дома 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22;
  • улица Шевцовой, дома с 15 по 30;
  • улица Лесная, дома с 1 по 71;
  • 1-й проезд Шевцовой, дома с 1 по 36;
  • 6-й проезд Добролюбова, дома с 4 по 34;
  • 5-й проезд Добролюбова, дома с 3 по 62.

Работы проведет МУП «РГРЭС».


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