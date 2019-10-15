В ночь на среду в Рязанской области похолодает до нуля градусов

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В ночь на среду, 16 октября, в Рязанской области похолодает до нуля градусов. Прогноз погоды опубликовали на
По данным синоптиков, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман.
Ветер ночью переменный 2-7 метров в секунду, днем южный 6-11 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью 0, +5 градусов, днем +8, +13 градусов.
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