В Роструде рассказали о двойной оплате работы в праздники

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В нерабочий праздничный день работодатель должен оплатить работу в двойном размере или предоставить после день отдыха. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роструда.
В Роструде отметили, что привлекать к работе можно только в исключительных случаях и с письменного согласия сотрудника. Работодатель при этом должен издать приказ или распоряжение.
При этом труд должен оплачиваться в двойном размере или в размере не менее двойной тарифной ставки.
Вместо оплаты сотрудник может взять лишний день отдыха. Как уточнили в Роструде, речь идет о целом дне вне зависимости от количества отработанных часов.
В праздничный день работника можно попросить выйти только для непредвиденных работ, срочность которых влияет на нормальное функционирование организации, ее подразделений или индивидуального предпринимателя.
Без согласия привлечь сотрудника к работе можно при катастрофах, производственных авариях и устранениях их последствий, предотвращений несчастных случаев и прочих неотложных работах.
Представители творческих профессий могут работать в выходные и праздники, если такой порядок установлен соответствующим договором, а профессия включена в перечень, утвержденный правительством.
В особом порядке к работе в праздник привлекают особые категории — инвалидов, женщин с детьми до трех лет, матерей-одиночек с детьми до пяти лет, работников с детьми-инвалидами, работники, ухаживающих за больными членами семей, отцов-одиночек, опекунов и попечителей несовершеннолетних.
В этом случае работодатель должен убедиться, что работа не запрещена по состоянию здоровья и уведомить их о том, что они могут отказаться.
Напомним, последние длинные выходные в этом году ждут россиян с 2 по 4 ноября.
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