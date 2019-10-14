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Рязанцев пригласили на бесплатные курсы для начинающих экспортеров.
Семинары проводит Рязанский центр поддержки экспорта. Участие для представителей рязанских компаний бесплатное, нужно только пройти предварительную регистрацию. По итогам каждого семинара участники получат сертификат с отметкой о прослушанном курсе.
«В условиях стремительно развивающегося рынка товаров и услуг и возрастающей конкуренции бизнес ищет новые пути роста. Один из способов — выход на зарубежные рынки. Расширение географии поставок, курсовая разница и выручка в валюте делают экспорт привлекательным для большинства предпринимателей, но есть нюансы: поиск покупателя, ведение переговоров и заключение контракта требует знаний культуры, языка и законодательства другой страны. А для прохождения процедуры таможенного оформления, валютного контроля и налоговых проверок не обойтись без знания российского законодательства и практики в ведении внешнеэкономической деятельности», — отметили организаторы.
По их словам, чтобы новый опыт стал для компании толчком к развитию, а не привел к убыткам, необходима подготовка.
На курсах начинающие экспортеры узнают базовую информацию о прохождении каждого этапа экспортного проекта и применят ее на бизнес-кейсах. Сотрудники действующих экспортеров смогут обменяться опытом работы на зарубежных рынках. Кроме того, участникам расскажут о мерах финансовой и нефинансовой государственной поддержки.
В октябре в конгресс-отеле «Старый город» пройдет два события. На семинаре «Эффективная деловая коммуникация для экспортеров» 17 октября участники разберут правила составления делового письма, подготовки и проведения переговоров. 30 октября слушатели изучат «Возможности онлайн-экспорта» на Ebay, Amazon, Alibaba, методы поддержания лояльности аудитории и особенности работы с органами государственного регулирования внешнеторговой деятельности.
Подробная информация о будущих семинарах и инструкция по регистрации доступна на сайте Рязанского центра поддержки экспорта в разделе
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