Рязанцев пригласили на бесплатные курсы для начинающих экспортеров. Школа экспорта РЭЦ предлагает два формата обучения: прохождение курса в онлайн-формате и экспортные семинары в регионах.

Семинары проводит Рязанский центр поддержки экспорта. Участие для представителей рязанских компаний бесплатное, нужно только пройти предварительную регистрацию. По итогам каждого семинара участники получат сертификат с отметкой о прослушанном курсе.

«В условиях стремительно развивающегося рынка товаров и услуг и возрастающей конкуренции бизнес ищет новые пути роста. Один из способов — выход на зарубежные рынки. Расширение географии поставок, курсовая разница и выручка в валюте делают экспорт привлекательным для большинства предпринимателей, но есть нюансы: поиск покупателя, ведение переговоров и заключение контракта требует знаний культуры, языка и законодательства другой страны. А для прохождения процедуры таможенного оформления, валютного контроля и налоговых проверок не обойтись без знания российского законодательства и практики в ведении внешнеэкономической деятельности», — отметили организаторы.

По их словам, чтобы новый опыт стал для компании толчком к развитию, а не привел к убыткам, необходима подготовка.

На курсах начинающие экспортеры узнают базовую информацию о прохождении каждого этапа экспортного проекта и применят ее на бизнес-кейсах. Сотрудники действующих экспортеров смогут обменяться опытом работы на зарубежных рынках. Кроме того, участникам расскажут о мерах финансовой и нефинансовой государственной поддержки.

В октябре в конгресс-отеле «Старый город» пройдет два события. На семинаре «Эффективная деловая коммуникация для экспортеров» 17 октября участники разберут правила составления делового письма, подготовки и проведения переговоров. 30 октября слушатели изучат «Возможности онлайн-экспорта» на Ebay, Amazon, Alibaba, методы поддержания лояльности аудитории и особенности работы с органами государственного регулирования внешнеторговой деятельности.