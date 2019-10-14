Под Рязанью на волю выпустили краснокнижную сову

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В дубраве около села Коростово на волю выпустили редкую сову — неясыть, которая включена в Красную книгу. Об этом сообщила ГТРК «Ока».
Как отметила орнитолог Елена Фионина, это самый крупный вид сов в Рязанской области.
«Она агрессивна к людям, когда у нее птенцы, летом проходить мимо гнезда, птенцов опасно, она может напасть на человека, вцепиться в лицо, разорвать уши», — сказала специалист.
Отмечается, что сову в городе чуть не заклевала стая ворон, ей помог прохожий.
Он и передал птицу орнитологам. Неделю они наблюдали за совой.
Специалисты предположили, что на птицу могли напасть из-за ее молодого возраста — сове не больше двух лет. Орнитологи предположили, что она первый раз оказалась в городе.
Неясыть вернули в естественную среду обитания. На волю ее выпустили в урочище «Дубки».
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