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13:43, 14 октября 2019 51
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Под Рязанью на волю выпустили краснокнижную сову

Под Рязанью на волю выпустили краснокнижную сову

В дубраве около села Коростово на волю выпустили редкую сову — неясыть, которая включена в Красную книгу. Об этом сообщила ГТРК «Ока».

Как отметила орнитолог Елена Фионина, это самый крупный вид сов в Рязанской области.

«Она агрессивна к людям, когда у нее птенцы, летом проходить мимо гнезда, птенцов опасно, она может напасть на человека, вцепиться в лицо, разорвать уши», — сказала специалист.

Отмечается, что сову в городе чуть не заклевала стая ворон, ей помог прохожий.

Он и передал птицу орнитологам. Неделю они наблюдали за совой.

Специалисты предположили, что на птицу могли напасть из-за ее молодого возраста — сове не больше двух лет. Орнитологи предположили, что она первый раз оказалась в городе.

Неясыть вернули в естественную среду обитания. На волю ее выпустили в урочище «Дубки».


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