В Шиловском районе восстановят деревянный храм 18 века

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В селе Борок Шиловского района восстановят храм 18 века, об этом сообщил на странице «
Деревянный храм святителя Николая Чудотворца возвели в 1716 году. В пятидесятых годах прошлого века храм был почти разрушен.
Известно, реставрация храма началась еще несколько лет назад по инициативе местных жителей.
«Люди очень ждут этого события, готовятся к нему. Всем миром, как говорится, восстановим храм», — подчеркнул Фомин.
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