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21:13, 13 октября 2019 73
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Сборная России досрочно вышла на Евро-2020

Сборная России досрочно вышла на Евро-2020

Сборная России по футболу разгромила команду Кипра со счетом 5:0 и досрочно вышла в финальную часть чемпионата Европы 2020 года, пишет РИА Новости.

Голы в составе победителей забили Денис Черышев, Магомед Оздоев, Артем Дзюба и Александр Головин. На 28 минуте с поля удалили защитника сборной Кипра Константиноса Лайфиса.

Сборная под руководством Станислава Черчесова одержала седьмую подряд победу в официальных матчах и повторила достижение, установленное в отборе ЧЕ-1996 национальной командой, которую тренировал Олег Романцев.

За два тура до конца отборочного турнира сборная России набрала 21 очко и занимает второе место в группе.


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