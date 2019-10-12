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Фото: © RZN.info / Мария Аверкина
В Рязани нашли «черных маршрутчиков». Нелегальный перевозчик работает на маршруте №85 (железнодорожная станция Лесок — кардиодиспансер — поселок Южный), сообщили в группе «
«Эти маршрутные такси оборудованы банковскими терминалами и выданный им чек не является билетом установленного образца», — предупреждают горожан о работе маршруток, принадлежащих ИП Ливадная Т.Г.
Маршрута №85 нет в «Реестре выданных свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок», поездка с картой «Мир» обойдется пассажирам в полные 23 рубля.
До конца года рязанцы смогут
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Мы постарались рассказать историю турлатовской свалки и ответить на вопрос: «как она умудряется до сих пор работать».