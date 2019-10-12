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Фото: © RZN.info / Юлия Полушина
В пятницу, 11 октября, в Рязани из загоревшейся дачи спасли неизвестного мужчину. Об этом RZN.info cообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Пожарных в дом на улице Стройкова вызвали в 20:20. На место приезжал один расчет.
В ведомстве уточнили, что загорелись постельные принадлежности. Спасенного мужчину госпитализировали с отравлением продуктами горения. Его личность устанавливают.
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