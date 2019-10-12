Следователи арестовали предполагаемого убийцу девочки в Саратове

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Предполагаемого убицу девочки в Саратове заключили под стражу. Об этом сообщил Следственный комитет России.
Отмечается, что расследование уголовного дела идет с опытными следователями и криминалистами регионального СК. Также к расследованию привлекли следователей-криминалистов центрального аппарата ведомства.
Как сообщил
Напомним, девочка пропала в среду, 9 октября, по пути в школу.
Ее нашли мертвой в ночь на пятницу. Подозреваемый признался в преступлении и рассказал причину убийства.
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