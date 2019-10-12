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15:06, 12 октября 2019 178
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Рязанец едва не убил пасынка, вступившегося за мать

Рязанец едва не убил пасынка, вступившегося за мать

Фото: Pixabay.com

Житель села Ленино в Александро-Невском районе едва не убил пасынка, вступившегося за мать. Об этом сообщила пресс-служба рязанского УМВД.

Мужчина поссорился с бывшей женой, с которой жил в одном доме. Женщина позвонила 23-летнему сыну, тот пришел, чтобы успокоить отчима.

«В ответ тот достал из-под кровати нож и пригрозил убить молодого человека, — рассказали в пресс-службе. — Его мама испугалась за жизнь сына и обратилась за помощью в полицию, которая быстро нейтрализовала опасную ситуацию».

На злоумышленника завели уголовное дело по части 1 статьи 119 («Угроза убийством»). Его грозит до двух лет принудительных работ, либо до двух лет тюрьмы.


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