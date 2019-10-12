Рязанец едва не убил пасынка, вступившегося за мать

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Pixabay.com
Житель села Ленино в Александро-Невском районе едва не убил пасынка, вступившегося за мать. Об этом
Мужчина поссорился с бывшей женой, с которой жил в одном доме. Женщина позвонила 23-летнему сыну, тот пришел, чтобы успокоить отчима.
«В ответ тот достал из-под кровати нож и пригрозил убить молодого человека, — рассказали в пресс-службе. — Его мама испугалась за жизнь сына и обратилась за помощью в полицию, которая быстро нейтрализовала опасную ситуацию».
На злоумышленника завели уголовное дело по части 1 статьи 119 («Угроза убийством»). Его грозит до двух лет принудительных работ, либо до двух лет тюрьмы.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьНа трассе в Клепиковском районе вылетевшая на «встречку» «девятка» устроила серьезное ДТП
|
cледующая новость →В воскресенье в Рязанской области потеплеет до +15 градусов
Что, если главная причина ремонтной эпидемии лежит на поверхности… труб?